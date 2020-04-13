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Нижегородская область потратит более 1 млрд рублей на капремонт школ в 2020 году

Средства выделены в рамках реализации программы капитального ремонта школ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Около 1,1 млрд рублей предусмотрено в 2020 году в бюджете Нижегородской области на реализацию программы капитального ремонта школ, сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

"Действительно, в области есть школы, которые вообще не ремонтировались в течение 30-40 лет. И когда мы вместе с губернатором ездили по городам и селам региона, мы отмечали это как одну из самых сложных проблем. Для ее решения в прошлом году мы запустили программу капитального ремонта школ, которая реализуется за счет областных средств. В этом году, например, на нее заложено по разным направлениям 1,1 млрд рублей", - сказал он.

Злобин добавил, что благодаря этой программе в прошлом году было отремонтировано более 100 школ, а с этого года программа продлена на пять лет.

"И дополнительно к ней мы подключаем программу ремонта детских садов. В этом году у нас заложено 500 млн рублей на начало капитальных ремонтов в детских садах - это почти 150 учреждений", - рассказал министр образования области.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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