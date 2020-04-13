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Нижегородская область привлекла почти 1 млрд рублей на образование в 2019 году

Средства пошли на открытие 46 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", новый детский технопарк "Кванториум", центр дополнительного образования в сфере программирования "IT-куб", дом научной коллаборации

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей привлекла Нижегородская область на реализацию мероприятий нацпроекта "Образование" в 2019 году. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

"В минувшем году мы выиграли конкурсы по девяти из десяти федеральных проектов - это максимальное количество среди всех субъектов Российской Федерации. Общая сумма, которую нам удалось привлечь в регион из федерального бюджета, составила порядка 900 млн рублей. Исполнена эта сумма была на все 100%, потому что срывов в реализации национального проекта "Образование" в 2019 году в Нижегородской области не было", - сказал он.

Министр образования региона пояснил, что все эти средства пошли на создание и открытие в области 46 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", новый детский технопарк "Кванториум", центр дополнительного образования в сфере программирования "IT-куб", дом научной коллаборации. "То есть практически все сущности, которые предусмотрены национальным проектом "Образование". За исключением, пожалуй, только центра опережающей профессиональной подготовки, но конкурс на его создание мы выиграли уже в 2020 году. Фактически, можно сказать, что "флеш-рояль" нацпроекта нами закрыт в полном объеме", - добавил Злобин.

Переход на дистанционное обучение

Реализация нацпроекта, отметил министр, также поспособствовала комфортному переходу школ на дистанционное обучение в условиях профилактики распространения коронавируса. "Мы открыли перед нашими учителями, родителями и детьми мир возможностей электронных платформ и показали, каким образом использовать их потенциал во всей полноте. Поэтому сегодня наши школы в комфортном для них режиме переходят на дистанционное обучение, а педагоги - на работу с детьми по индивидуальным учебным планам", - отметил он.

По его словам, сегодня в регионе активно востребовано более 20 платформ, предлагающих ресурсы дистанционного обучения: например, сервисом "Учи.ру" сегодня в области пользуются более 60 тыс. учеников и почти 4 тыс. педагогов, "Российской электронной школой" - около 45 тыс. детей и почти 6 тыс. преподавателей", - добавил Злобин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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