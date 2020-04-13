Нижегородская область скорректирует свою региональную программу "Земский учитель"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Региональная программа "Земский учитель" в Нижегородской области будет скорректирована в соответствии с федеральной. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

"Нам, скорее всего, придется пересматривать нашу региональную программу", - сказал он. Злобин пояснил, что в отличие от федеральной программы "Земский учитель", в соответствии с которой педагог должен обязательно отработать пять лет в сельской школе, в региональной программе обязательный срок работы на селе - семь лет.

"Кроме того, по нашей региональной программе финансовая поддержка была целевым образом направлена на приобретение жилья, а "Земский учитель" предполагает более свободное расходование средств, там нет привязки к жилью. Поэтому, вероятно, мы будем вносить небольшие корректировки в программу, чтобы у педагогов не возникало "раздрая", в какой программе участвовать, региональной или федеральной", - сообщил он.

По словам Злобина, в этом году по федеральной программе региону была выделена квота на 23-24 человека, при этом по региональной программе за прошлый год финансирование получили 72 педагога, которые переехали жить и работать на село.

Президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Предусматривается, в частности, выделение ее участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ, а для участников программы, переехавших на работу на Дальний Восток эта сумма составит 2 млн рублей.

Проект стартовал в России с 1 января 2020 года. "Земский учитель" в России рассчитан на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в программе примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.