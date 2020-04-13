Блоки биологической очистки установили на очистных сооружениях в нижегородском поселке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апреля. /ТАСС/. Установка блоков биологической очистки завершена на очистных сооружениях в рабочем поселке Бутурлино в Нижегородской области. Модернизация проходит в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги", сообщила пресс-служба областного правительства.

"В основе технологической схемы очистных сооружений лежит современная анаэробно-аэробная биологическая очистка, это позволит одновременно с очисткой сточных вод решать вопросы минерализации образующихся осадков. На заключительной стадии будет производиться обеззараживание ультрафиолетовой дезинфекцией", - пояснили в пресс-службе.

Стоимость реконструкции очистных сооружений по контракту составляет 166 млн рублей, блоки позволят очищать 1 тыс. кубических метров воды в сутки, что обеспечит чистой водой более 6 тыс. жителей региона. Запустить очистные сооружения планируется в октябре 2020 года.

"Наша цель в рамках нацпроекта - не только снизить в три раза количество неочищенных сточных вод, сбрасываемых в Волгу, но и постараться построить в каждой крупной деревне или поселке собственные очистные сооружения. Это позволит жителям частных и многоквартирных домов, а также учреждениям социальной сферы подключиться к центральной канализации", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

По его словам, до 2024 года в Нижегородской области в рамках проекта "Оздоровление Волги" планируется строительство и модернизация почти 70 объектов водоотведения. В 2019 году в регионе начались работы по строительству и модернизации 17 очистных сооружений, на данный момент они продолжаются на 15 объектах.

Главная цель проекта "Оздоровление Волги" состоит в сокращении выбросов неочищенных сточных вод в реку в три раза к 2024 году. Общее финансирование мероприятий в Нижегородской области составит 18,8 млрд рублей.