Школы одного из районов на севере Забайкалья подключатся к интернету в 2021 году

ТАСС, 14 апреля. Социальные учреждения Тунгиро-Олекминского района на севере Забайкалья подключатся к высокоскоростному интернету в 2021 году благодаря нацпроекту "Цифровая экономика". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Забайкальского края.

Горный Тунгиро-Олекминский район, в котором живут около 1 тыс. человек, находится почти в 700 км от краевого центра - города Читы. Район отличается большим разбросом населенных пунктов - всего их пять, а также удаленностью домов друг от друга.

"В 2021 году доступ к сети интернет получат шесть социально значимых учреждений, в том числе школы в селе Тупик и селе Заречное. Это стало возможным благодаря национальному проекту "Цифровая экономика", который на территории Забайкалья реализуется министерством цифровизации и связи и компанией "Транстелеком", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время в таких удаленных селах района, как Моклакан, Средняя Олекма и Гуля, связь построена по технологии Wi-Fi Сalling, которая дает возможность беспрепятственно поддерживать связь с помощью мобильных телефонов. "Эта технология позволяет совершать звонки при использовании доступа к сети интернет по Wi-Fi. В центре каждого села компанией "С-Телеком" установлены точки общего доступа, радиус охвата каждой - примерно один километр", - пояснили в пресс-службе. Как отметил глава Тунгиро-Олекминского района Михаил Ефанов, появление в населенных пунктах интернета открывает людям, живущим вдали от районных центров, возможность получать доступ к государственным и муниципальным услугам онлайн через портал госуслуг, не выезжая в районный центр, также это оперативная связь в случае ЧС.

Ранее в правительстве Забайкалья сообщали, что "Транстелеком" на сумму 1,14 млрд рублей по нацпроекту подключит к сети 1 159 объектов в Забайкальском крае, среди них школы и учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие организации, образующие социальную инфраструктуру.

Нацпроект "Цифровая экономика РФ" рассчитан на срок до 2024 года и включает в себя шесть федеральных проектов, касающихся нормативного регулирования цифровой среды, информационной инфраструктуры, кадров для цифровой экономики, информационной безопасности, цифровых технологий и цифрового госуправления. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.