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В Забайкалье открылся центр для внедрения системы долговременного ухода за пожилыми

Специалисты учреждения будут аккумулировать информацию из разных источников и ведомств о людях, нуждающихся в помощи, а затем передавать ее в центры социальной защиты населения

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Координационный центр создан в Забайкальском крае для активного внедрения в регионе системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на первого заместителя министра труда и социальной защиты населения региона Евгения Казаченко.

В 2019 году работа по созданию системы долговременного ухода была запущена в четырех социальных учреждениях Забайкалья в пилотном режиме. В 2021 году регион войдет в федеральный проект. Создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами - одна из составляющих федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

"Координационный центр создан на базе Ингодинского комплексного центра социального обслуживания населения "Милосердие" для внедрения и совершенствования системы долговременного ухода. Мы аккумулируем всю информацию в этой одной точке, и затем сможем ей оперативно распорядиться. Это позволит значительно повысить качество услуг для старшего поколения", - приводит пресс-служба слова Казаченко.

Специалисты координационного центра будут вести мониторинг информации, поступающей из различных ведомств, организаций, а также от частных лиц о гражданах пожилого возраста и инвалидах, которые нуждающихся в долговременном уходе. Эти сведения будут передаваться в центры соцзащиты населения, где уже специалисты определят наиболее подходящую форма ухода для того или иного человека, нуждающегося в помощи.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения региона, в 2019 году в Москве прошли обучение пять тренеров по уходу за пожилыми и инвалидами. "Они, в свою очередь, обучили специалистов в регионе", - сказал собеседник, добавив, что по итогам прошлого года в Забайкалье системой долговременного ухода было охвачено более 1,7 тыс. человек. В целом в Забайкальском крае специалисты соцзащиты оказывают помощь порядка 8 тыс. пожилым людям и инвалидам на дому, также под опекой специалистов находятся те, кто живет в стационарных социальных учреждениях.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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