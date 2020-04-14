Нижегородская область стала в марте самой упоминаемой в контексте нацпроектов

ТАСС, 14 апреля. Наиболее упоминаемыми в СМИ регионами в контексте нацпроектов в марте 2020 года стали Нижегородская область, Татарстан и Башкирия. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Нижегородская область сохраняет лидерство не первый месяц: она была самой упоминаемой как в конце прошлого года, так и в январе, и в феврале 2020 года. В марте она сохранила лидерство с результатом 6,8 тыс. сообщений.

Наиболее интересными для СМИ стали новости о создании центров цифрового и гуманитарного профиля в регионе в рамках нацпроекта "Образование", сообщения о совместных научно-образовательных проектах между Intel и Нижегородским университетом, а также информация о региональных средствах, выделяемых на капремонт медучреждений.

Второй по числу упоминаний в марте стала Республика Татарстан (5,3 тыс. сообщений), которая месяцем ранее также показала второй результат.

Журналисты рассказывали о планах по цифровизации государственных услуг в регионе и о программах по строительству объектов спортивной инфраструктуры.

Третье место заняла Республика Башкортостан, которая в феврале не вошла в тройку лидеров. Об этой области за прошедший месяц было опубликовано немногим более 4,2 тыс. сообщений.

Как отмечают в "Медиалогии", главными темами стали строительство инфраструктуры в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", создание в регионе новых муниципальных модельных библиотек, а также получение местными больницами новых медицинских аппаратов.