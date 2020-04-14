"Медиалогия" назвала нацпроекты, о которых чаще всего рассказывали СМИ в марте

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Нацпроекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Демография" стали самыми упоминаемыми в СМИ в марте 2020 года. Количество сообщений по "дорожному" нацпроекту составило 20,65 тыс., а по нацпроекту "Демография" - 18,9 тыс. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Количество сообщений о нацпроектах "Образование", "Экология", "Здравоохранение", "Жилье и городская среда", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Цифровая экономика" составило от 7,4 тыс. до почти 15 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроектам "Образование" и "Экология" - 14,9 тыс. и 13,9 тыс. сообщений соответственно.

Нацпроект по производительности труда набрал 4,6 тыс. сообщений, по экспорту - 4,4 тыс., по науке - 2,96 тыс. сообщений и по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры чуть более 1,8 тысячи.

При этом нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стал самыми упоминаемым в телевизионных и электронных СМИ, заняв долю в 19,7% и 15,5% этих видов СМИ соответственно. В печатных СМИ этот нацпроект занял долю в 14,3% (второе место).

Лидером по упоминаемости в печатных СМИ стал нацпроект "Демография". В электронных СМИ он занял второе место, а в телевизионных СМИ - третье, уступив, помимо дорожного, еще и нацпроекту "Здравоохранение".

В предыдущие месяцы нацпроект "Демография" лидировал по упоминаниям в СМИ в целом и в отдельных СМИ в частности.

Третье место в печатных и электронных СМИ досталось нацпроекту "Образование" (доля в 12,4% и 11% соответственно).

По данным "Медиалогии", нацпроект "Наука" и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказались аутсайдерами по упоминаниям в СМИ: на телевидении сообщения об этих нацпроектах составили 1,7% и 0,6% соответственно, в печатных СМИ - 1,3% и 1%, в интернете - 2,3 и 1,4% соответственно.