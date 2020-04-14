На Кубани в 2020 году будет закуплено 20 единиц лесопожарной техники

КРАСНОДАР, 14 апреля. /ТАСС/. Краснодарский край в 2020 году в рамках нацпроекта "Экология" получил почти 50 млн рублей на приобретение 20 единиц лесопожарной техники. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего с начала года на территории Краснодарского края было зарегистрировано 70 лесных пожаров общей площадью более 844 га. В настоящее время на территории Краснодарского края продолжает действовать экстренное предупреждение пожароопасности, в 42 муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим, при котором запрещено использовать открытый огонь и разводить костры, а также ограничен доступ в лесные массивы.

"В этом году в рамках нацпроекта "Экология" регион получил почти 50 млн рублей на приобретение 20 единиц лесопожарной техники. Также за счет собственных средств край закупит пять беспилотных летательных аппаратов и 11 камер видеонаблюдения", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что также на Кубани создана 11-я лесопожарная станция. Объект оборудовали в Геленджике. Сейчас набирается штат, идет закупка техники.

"Причина большинства пожаров - человеческий фактор. Поэтому практически по всему краю ограничен въезд автомобилей в леса, запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". На его реализацию планируется направить 4,041 млрд рублей.