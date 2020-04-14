В Улан-Удэ начали строительство третьего моста через Уду

УЛАН-УДЭ, 14 апреля. /ТАСС/. Работы по строительству третьего моста через реку Уду начались в столице Бурятии - городе Улан-Удэ. Стоимость проекта, рассчитанного на три года, составит 7,5 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на главу Бурятии Алексея Цыденова.

Вопрос о строительстве моста на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года подняла журналистка из республики. Позже стало известно, что глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту. В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, в 2020 году регион получил по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 415 млн рублей - первый транш для работ по строительству сооружения.

"Стройка началась, физически работы уже производятся, и за три года мост будет построен. Это мост не только через Уду, это и путепровод через железную дорогу, через Транссиб, который соединит и существенно облегчит движение в городе, даст быстрое и более легкое движение для автотранспорта и новое дыхание прилегающим районам", - приводит пресс-служба слова Цыденова, который проверил ход работ. Глава республики напомнил, что общая стоимость проекта - 7,5 млрд рублей.

Новый мост соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, что решит проблему пробок в центральной части Улан-Удэ. Пропускная способность моста составит 18 тыс. автомобилей в час, таким образом, транспортная структура Улан-Удэ получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты по улице Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а также современные развязки, улучшающие безопасность и благоустройство сопредельных районов. По оценкам экспертов, новый мост разгрузит транспортный поток Улан-Удэ на 30%.

Цыденов также напомнил, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин дал поручение разработать программу по реконструкции и ремонту местных и региональных мостов. Такая программа разработана, в феврале она была утверждена правительством РФ. "От Бурятии там заявлено более 300 мостов, программа работает до 2030 года. Это более чем по полтора десятка мостов каждый год, поэтому нам предстоит большой объем работ и по дорожному строительству, и по реконструкции мостов", - цитирует пресс-служба Цыденова.

Третий мост через Уду будет четырехполосным, его длина составит 202 метра, ширина - 26 м, строительная высота пролетного строения с учетом покрытия проезжей части составит 2 864 мм. В целом по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Бурятии планируется отремонтировать более 110 км трасс на сумму около 3 млрд рублей из федерального бюджета. Цель национального проекта - увеличить долю автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидировать половину мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снизить долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.