Вологодская область получит 60 млн рублей на развитие спорта в 2020 году

ВОЛОГДА, 14 апреля. /ТАСС/. Вологодская область в рамках национального проекта "Демография" получит из федерального бюджета 60 млн рублей на развитие спорта и оснащение оборудованием спортивных объектов в 2020 году. Об этом сообщает правительство региона.

"Вологодская область заключила соглашение с Минспортом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием почти на 60 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, субсидия выделена на реализацию регионального проекта "Спорт - норма жизни". В рамках соглашения для шести районов области будут закуплены малые спортивные площадки для центров тестирования комплекса "Готов к труду и обороне" и искусственное покрытие для футбольного поля в Череповце.

Глава региона Олег Кувшинников попросил взять график строительства объектов на контроль профильных департаментов, отмечается в сообщении.

В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" в Вологодской области в 2020 году запланировано проведение более 200 физкультурных и спортивных мероприятий, предоставление субсидий муниципальным образованиям на развитие детско-юношеского спорта, начало строительства в Вологде крытого катка с искусственным льдом, организация 7 областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы, а также освещение темы здорового образа жизни и спорта в СМИ.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.