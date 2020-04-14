Вологодской области выделят 4,9 млрд рублей на строительство моста в Череповце

ВОЛОГДА, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области получит поддержку из федерального бюджета на строительство дорог, мостов, путепроводов и покупку новых автобусов на газомоторном топливе. На продолжение строительства моста в Череповце будет выделено 4,9 млрд рублей из федерального бюджета в 2020 году, мост будет сдан в срок, сообщил губернатор области Олег Кувшинников по итогам совещания по видеоконференцсвязи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

"Речь шла о продолжении строительства обхода Вологды, возведения моста в Череповце, ремонта опорной сети дорог, о передаче в федеральную собственность двух региональных трасс и обновлении парка автотранспорта. Сегодня нам подтвердили все запланированные проекты. Объем финансирования беспрецедентный, такой поддержки регион не получал никогда. <…> Важное решение - выделение 4,9 млрд рублей на продолжение строительства нового моста в Череповце. Сейчас готовность объекта составляет чуть более 18%, работы ведутся на обоих берегах, завершается обустройство опор", - процитировала губернатора его пресс-служба.

Возведение моста в Череповце было начато в 2019 году. Проект, рассчитанный до 2022 года, разбит на четыре этапа, четыре пусковых комплекса. На продолжение работ региону требовалось 4,5 млрд рублей. Принятое решение выделить области 4,9 млрд рублей полностью покроет дефицит в средствах на проект без ущерба региональной казне, отметил губернатор.

Также одобрено участие Вологодской области в проекте, который запускает правительство РФ при поддержке Минтранса, сообщил глава региона. "До 2024 года региону выделят 2,8 млрд рублей на ремонт 24 мостовых сооружений. Сегодня министр транспорта РФ подтвердил выделение этих средств, и уже в этом году мы приступим к ремонту шести мостов, каждый год будем ремонтировать по 5-6 подобных объектов, пока не приведем все аварийные мосты в надлежащее состояние", - сказал Кувшинников.

Ремонт дорог

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в этом году отремонтируют 320 км дорог, в том числе 21 улицу в Вологде, Череповце и 23 региональные дороги. Минтранс России подтвердил продолжение работ по расширению до четырех полос движения двух наиболее загруженных федеральных автотрасс. На автодороге А-114 Вологда - Новая Ладога между Вологдой и Череповцом эти работы начаты на участке от станции Дикая до поворота на Стризнево, затем стартуют от поселка Шексна до череповецкого аэропорта. Продолжится реконструкция трассы А-119 Вологда - Медвежьегорск между Вологдой и поселком Молочное.

За счет федеральных средств будут капитально ремонтироваться и содержаться еще две протяженные трассы области. В этом году регион передаст в федеральную собственность свою часть автодорог по маршруту Чекшино - Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг - Котлас - Куратово протяженностью 660 км, по территории Вологодской области проходит более 400 км данной автодороги.

"Есть надежда, что передача дорог осуществится уже в мае, а не в октябре, как было запланировано. В таком случае мы уже летом сможем приступить к ремонту картами за счет средств федерального бюджета. Учитывая огромное количество обращений жителей и понимая необходимость ускорения этой работы, уже сейчас я принял решение о выделении 150 млн рублей из резервного фонда области на ремонт наиболее разрушенных участков этой дороги. Зимой она сильно пострадала из-за перепадов температур. К ремонту приступаем в апреле", - сказал Кувшинников. Глава Минтранса РФ это решение поддержал.

Кроме того, 9 апреля в федеральную собственность передана дорога Крестцы - Окуловка - Боровичи - Устюжна протяженностью 255 км. Трасса проходит по территории Вологодской и Новгородской областей и в составе федерального перечня образует новую автотрассу А-122 Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель. При этом в перспективе планируется строительство транспортного обхода вологодского города Устюжны с мостами через реки Ижину и Мологу. Этот участок в 3 км потребует не менее 3 млрд рублей инвестиций. В связи с этим Кувшинников заявил о готовности начать предпроектную подготовку и выделение земельных участков под строительство обхода. Дитрих одобрил старт работ по подготовке проектно-сметной документации. Сейчас региону необходимо синхронизировать техническое задание, проектные решения с Федеральным дорожным агентством.

Обновление автопарка

Правительство области вновь направило заявки на участие в специальном "разделе" нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров.

"В прошлом году за счет средств областного бюджета мы закупили 50 новых автобусов на газомоторном топливе. При появлении проекта сразу же сформировали заявку в Минтранс на 2020-2021 годы, готовы принять в нем участие и обеспечить софинансирование", - сообщил губернатор.

По словам Дитриха, это одна из приоритетных программ на уровне федерации, чтобы поддержать регионы. Заказ у производителя на выпуск транспорта сформирован, поставка автобусов ожидается к концу лета.

По словам Кувшинникова, все проекты реализуются в сложной эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса. Работа многих предприятий ограничена, приостановлены регулярные авиаперевозки, межрайонные автобусные маршруты. На въездах в область и крупные населенные пункты работают санитарно-пропускные пункты.