Власти Ленобласти ускорили ремонт автомобильных дорог

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области ускорило реализацию девяти проектов по ремонту дорог регионального и межмуниципального значения. Дорожники завершат работы на объектах досрочно в 2020 году, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Управления автомобильных дорог Ленинградской области ("Ленавтодор").

С учетом переноса сроков ремонтных работ по нескольким контрактам стоимостью 1,2 млрд рублей в 2020 году в области планируется отремонтировать 193,5 км автомобильных дорог вместо ранее запланированных 107,5 км на общую сумму 2,7 млрд рублей.

"C целью увеличения целевого показателя, доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, принято решение о досрочном выполнении ремонтных работ до конца июля 2020 года девяти конкурсов на сумму 1,2 млрд рублей, реализация которых была запланирована на 2021 год. Ремонт дорог предусмотрен в шести районах области общей протяженностью 86 км. С учетом благоприятных погодных условий подрядные организации планируют приступить к исполнению заключенных контрактов с 17 апреля 2020 года", - сказал собеседник агентства, уточнив, что эпидемиологическая обстановка не повлияет на сроки выполнения работ, дорожные предприятия соблюдают все необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции.

С 2021 года на 2020 год перенесли работы во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Киришском, Ломоносовском, Приозерском и Сланцевском районах. Во Всеволожском районе техника выйдет на ремонт Выборгского шоссе (дорога Парголово - Огоньки) и трассу Санкт-Петербург - завод им. Свердлова - Всеволожск, которая является продолжением Октябрьской набережной Петербурга.

В Выборгском районе предусмотрено обновление покрытия участков трасс Зверево - Малиновка и Белокаменка - Лебяжье. В Гатчинском районе дорожная техника будет работать на трассах Сиверская - Дружная горка - Куровицы и Мины - Новинка. В Приозерском районе запланирован ремонт асфальта на дороге Пески - Сосново - Подгорье.

Для повышения качества укладываемого асфальтобетонного покрытия дорожные предприятия впервые используют метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками "Суперпейв". Технология используется в ремонте автомобильной дороги регионального значения Санкт-Петербург - Морье (Дорога жизни).

Реализация нацпроекта в регионе

Как сообщил во вторник журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, рабочее движение по строящейся дорожной развязке с четырехполосным путепроводом у станции Мельничный ручей во Всеволожске дорожники откроют не в 2022 году, как планировалось ранее, а до конца 2021 года. Развязка призвана заменить загруженный автомобильный переезд через железную дорогу, транспортные заторы на нем составляют до полутора часов из-за постоянного движения товарных поездов, электричек. Проект реализуется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".