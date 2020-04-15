В Сахалинской области в этом году отремонтируют более 25 км дорог по нацпроекту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году в ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" намерены отремонтировать на островах 25,34 км трасс. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Осенью прошлого года министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время рабочего визита в Южно-Сахалинск остался доволен динамикой развития транспортной отрасли в Сахалинской области. По мнению главы ведомства, регион за последний год сделал большой шаг и вышел на новый уровень развития в этом направлении. Для островной области вопросы, связанные с транспортной доступностью (автомобильные и железные дороги, морское и авиасообщение) являются одними из первоочередных в связи с особенностями географического расположения и климата.

"На сегодняшний день в составе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" включено 28 объектов, из них 13 планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, а на 15 объектах работы будут продолжены в 2021 году и последующие годы. Всего на 2020 год запланировано модернизировать 25,34 км автомобильных дорог, в том числе 17,04 км в границах Южно-Сахалинской городской агломерации. Общая площадь укладки асфальтобетонного покрытия в 2020 году по нацпроекту составит 302,17 тыс. кв. м", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что в эксплуатацию запланированные на этот год объекты будут введены с октября по ноябрь.

В числе значимых объектов по нацпроекту на этот год министерство особенно выделяет улицу Больничную от проспекта Мира до улицы Ленина в Южно-Сахалинске. Протяженность участка составляет 0,99 км, но его состояние имеет большое значение для жителей, так как дорога ведет к таким медицинским учреждениям, как областная больница, областная станция переливания крови, областной кожно-венерологический диспансер, перинатальный центр. "Работники организаций, принимающих участие в ремонте по нацпроекту, понимают высокую значимость данного объекта, стремятся выполнить работы в предельно сжатые сроки - к 1 октября", - рассказали в ведомстве.

Что касается сложной эпидемиологической обстановки в стране и в регионе, то, по данным сахалинского Минтранса, ситуация с коронавирусом никак не повлияет на ход ремонтных работ. В связи с угрозой распространения инфекции ведется ежедневный мониторинг здоровья дорожных работников. Часть сотрудников в самих дорожных организациях переведена на дистанционную работу. В местах проведения работ люди обеспечены необходимыми средствами защиты, ведется постоянная санитарная обработка и осуществляется контроль по соблюдению мер безопасности.

В целом в Сахалинской области по нацпроекту и вне проекта в 2020 году планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 45,9 км дорог с устройством асфальтобетонного покрытия. Всего в регионе 1 540 км дорог. Из них в настоящее время соответствуют нормативным требованиям только 54,7% трасс, 58% имеют асфальтобетонное покрытие. Из 243 населенных пунктов 159, а это 65%, не имеют связи с Южно-Сахалинском по дорогам с твердым покрытием.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.