Псковские власти за год удвоили число микрозаймов для малого бизнеса

ПСКОВ, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области за последний год увеличили вдвое число льготных микрозаймов для малого и среднего бизнеса, предоставив такие кредиты более 100 субъектам МСП за счет участия в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в среду ТАСС председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

"За счет нацпроекта мы существенно увеличили в регионе число микрозаймов для малого и среднего бизнеса. Мы разработали специальный региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке" и за первый год его реализации, по итогам 2019 года мы удвоили число микрозаймов, выдали их более 100 предпринимателям, на общую сумму в 100 млн рублей. То есть мы реально улучшили условия ведения бизнеса и помогли МСП не только удержаться на плаву, но и расширить свое дело", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, микрофинансирование позволяет малому бизнесу получить средства под процент, который существенно ниже предлагаемого коммерческими банками. С 2019 года микрокредитование МСП в регионе ведется в рамках нацпроекта. Региональной микрофинансовой организацией выступает "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области".

Региональный фонд гарантий и развития предпринимательства предоставляет микрокредиты субъектам МСП под льготную ставку 6% при сроке кредитования до года и 10%, если срок больше. Максимальная сумма кредита может составить 5 млн рублей, максимальный срок - три года. На выдачу микрозаймов малому и среднему бизнесу, регион направит до 2024 года порядка 270 млн рублей, в основном это средства федерального бюджета. Кроме того, по словам Михеева, в 2020 году власти региона намерены улучшить условия ведения бизнеса и открыть центр "Мой бизнес".

"В нашем регионе такой центр будет единой площадкой, которая будет предоставлять услуги субъектам МСП по развитию уже созданных и действующих объектов инфраструктуры. Это будет единая "точки доступа" для бизнеса, и предприниматели смогут оформить все необходимые документы на свое дело или получить консультацию по принципу "одного окна". На запуск проекта в этом году мы направим почти 55 млн рублей из федерального бюджета и более 6 млн рублей из областного бюджета", - уточнил Михеев.

Структура нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.