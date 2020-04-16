В России создадут сеть школьных кружков по модели Кружкового движения НТИ

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Практики Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) распространят на сеть российских школ, это позволит масштабировать проделанную работу и создать новые возможности для школьников, увлеченных наукой и технологиями, и подготовить новое поколение инженеров и новаторов, технологических предпринимателей, которые смогут создавать новые продукты и компании, обеспечивать технологическое лидерство России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Создание сети технологических кружков по модели Кружкового движения НТИ открывает новые возможности для российских школьников, увлеченных наукой и технологиями, готовых решать реальные задачи. <...> В основе нашей работы на протяжении последних лет - развитие новых форматов дополнительного образования, которые вовлекают ребят в технологическое творчество. Они оказались эффективны и интересны школьникам: это инженерные соревнования, проектные школы, фестивали, а также создание кружков нового типа, которые обладают потенциалом вырасти в технологические команды и стать конкурентоспособными компаниями", - приводит пресс-служба слова лидера рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрия Земцова.

К 2020 году российское Кружковое движение охватило более 200 тыс. участников: школьников, студентов, наставников и экспертов по всей стране. Сообщество постоянно пополняется новыми участниками, в первую очередь, за счет ежегодных Олимпиад НТИ и проектных школ "Практики будущего", где школьники и студенты учатся решать сложные технологические задачи и доводить свои решения до конечного продукта. В процессе они развивают инженерное мышление, приобретают навыки работы в команде, учатся ставить цели и ориентироваться на результат. Привлечь широкое внимание к инженерному творчеству и занятиям кружках также помогают фестивали Кружкового движения Rukami.

"<...> Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует педагогам методики работы, которые разрабатывают наставники и эксперты Кружкового движения. Благодаря поручению президента России мы сможем распространить практики Кружкового движения на всю страну и обеспечить гораздо больше российских школьников возможностями для всестороннего развития их способностей", - процитировала пресс-служба слова заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил при участии Ассоциации участников технологических кружков рассмотреть вопрос о создании сети кружков на базе общеобразовательных организаций по модели Кружкового движения Национальной технологической инициативы и представить соответствующие предложения к 15 июня.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.