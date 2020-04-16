В удаленных селах Камчатки построят восемь новых фельдшерско-акушерских пунктов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 апреля. /ТАСС/. Восемь новых зданий для фельдшерско-акушерских пунктов построят в удаленных селах Камчатки в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" с 2020 до 2024 года. Об этом ТАСС сообщил модератор региональной тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" в Камчатском крае, представитель краевой медицинской палаты Роман Шамаков.

"В целях повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению в Камчатском крае в настоящий момент разрабатывается региональная программа "Модернизации первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение" на период с 2020 года по 2024 год. В рамках реализации мероприятий этой программы в Быстринском, Елизовском, Соболевском, Усть-Большерецком, Тигильском, Карагинском, Пенжинском, Олюторском районах запланировано строительство восьми зданий ФАПов, пяти новых зданий районных больниц и восьми отделений врача общей практики", - сказал Шамаков.

Он добавил, что у нынешних зданий медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, фактический износ составляет от 60 до 100%. Большинство зданий построили в 60-80-х годах, и они не соответствуют современным требованиям.

В 13 селах Камчатки отсутствуют ФАПы и отделения врачей общей практики. В них создали домовые хозяйства для организации первичной медпомощи.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций. В рамках реализации мероприятий региональная программа "Модернизации первичного звена здравоохранения" на переоборудование поликлиник в Камчатском крае до 2024 года планируется дополнительно направить 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.