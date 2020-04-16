В ивановском городе Тейково начали реализацию проекта по благоустройству

ИВАНОВО, 16 апреля./ТАСС/. Строители приступили к благоустройству города Тейково в Ивановской области, который стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году. Работы планируется завершить до начала сентября, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В Тейкове началось преображение общественного пространства в микрорайоне "Красные сосенки" и расположенной на его территории части набережной реки Вязьма", - пояснили в пресс-службе.

Проект реновации затронет зону набережной реки Вязьма, начиная со спуска от магазина №1 до моста поселка Пчелина и территорию вокруг Генеральского пруда. Здесь установят детскую площадку, смотровую башню, скамьи, обустроят места для велопарковки, на набережной появятся пирсы, будут построены две лестницы на спуске к пешеходным дорожкам на набережной.

"В прибрежной зоне Генеральского пруда, а также на воде обустроят цветники и декоративные мостики, отреставрируют мост через пруд, вблизи возведут сцену. На всей территории благоустройства проложат пешеходные дорожки, организуют освещение и видеонаблюдение", - уточнили в пресс-службе.

Реализация проекта обойдется в 105 млн рублей, из которых 75 млн рублей - средства федерального гранта, а 30 млн рублей выделены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".