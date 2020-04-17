В Красноярском крае построят животноводческий комплекс за 1,6 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Животноводческий комплекс с инвестициями 1,6 млрд рублей построят в 2020-2021 годах в Краснотуранском районе Красноярского края. Об этом сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства региона в пятницу.

Красноярский край по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК" должен реализовать региональный проект, согласно которому экспорт продукции АПК из края до 2024 года должен вырасти в 2,6 раза - до $48 млн.

"Стоимость проекта 1,6 млрд рублей, период реализации проекта 2020-2021 [годы], планируемые мощности по производству молока 16,2 тыс. тонн в год", - сообщили в Минсельхозе.

В животноводческом комплексе будут содержаться свыше 2 тыс. коров.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта не сырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.