В Омской области 12 школам искусств купят инструменты и оборудование

ОМСК, 20 апреля. /ТАСС/. Реализация нацпроекта "Культура" позволит в 2020 году 12 из 69 школ искусств Омской области приобрести почти 150 музыкальных инструментов и более тысячи единиц оборудования, сообщил в понедельник ТАСС министр культуры региона Юрий Трофимов. Такое масштабное обновление материальной базы культурных образовательных учреждений произойдет в сибирском регионе впервые.

"В этом году впервые в рамках нацпроекта на оснащение школ искусств были выделены средства - порядка 57 млн рублей с учетом федерального софинансирования. В общей сложности в школы поступят 149 единиц музыкальных инструментов, более тысячи единиц различного оборудования для музыкальных, художественных и танцевальных дисциплин, а также учебная литература. Отмечу, что столь масштабное и одномоментное оснащение школ музыкальными инструментами происходит впервые", - сказал Трофимов.

Министр подчеркнул, что проблема обновления инструментов в детских школах искусств назрела уже давно, и регион планирует до конца 2024 года в рамках нацпроекта обновить парк музыкальных инструментов и оборудование во всех 69 культурных образовательных учреждениях.

По словам Трофимова, каждая школа составляла перечень инструментов, исходя из своей потребности. Учреждения получат фортепиано, рояли, саксофоны, синтезаторы, гитары, аккордеоны, балалайки, ударные установки и даже вибрафоны, валдайские колокольчики и народные инструменты.

На реализацию нацпроекта "Культура", который состоит из проектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура", будет направлено до 2024 года 113,5 млрд рублей. В рамках нацпроекта в детские школы искусств планируется поставить 900 фортепиано отечественного производства и увеличить оснащение образовательных учреждений в сфере культуры с 300 единиц музыкальных инструментов и оборудования в 2019 году до 1800 - в 2024.