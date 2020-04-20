Лесовосстановительные работы на Камчатке начнутся в июле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Работы по содействию естественного восстановления лесов Камчатского края и рубки для ухода за лесом начнутся в июле по нацпроекту "Экология", сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела защиты, воспроизводства и использования лесов краевого агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Наталья Духанина.

Федеральный проект "Сохранение лесов" входит в нацпроект "Экология", который разработан для исполнения майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на выполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.

"Из-за наших климатических условий мы не высаживаем саженцы деревьев, однако восстановительные работы лесополосы проводим ежегодно. Среди основных мероприятий - содействие естественному восстановлению лесов путем минерализации почвы и рубки ухода за лесом - это форма ухода за лесом путем удаления из насаждения нежелательных деревьев и создания благоприятных условий для роста деревьев главных пород. Для нашего региона это хвойные породы. Все работы ведутся в рамках нацпроекта "Экология" и начнутся ориентировочно в июле", - сказала она.

Духанина добавила, что все подготовительные работы для начала реализации мероприятий по нацпроекту уже проведены. Лесовосстановлением будет заниматься государственное автономное учреждение "Охрана камчатских лесов", на эти цели будет выделено около 3,3 млн рублей из федерального бюджета.

Пожароопасный период, во время которого гибнут зеленые насаждения, на Камчатке начинается с 1 мая. В 2019 году на землях лесного фонда Камчатки произошел 51 лесной пожар. Огнем было охвачено более 152 тыс. га лесной площади и тундры. Основной причиной возгорания является человеческий фактор. К новому пожароопасному сезону в крае закупят 14 квадракоптеров, что, мнению специалистов, повысит эффективность слежения за распространением лесных пожаров.