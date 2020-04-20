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В Аргуне откроют школу на 720 мест к новому учебному году

Общая стоимость проекта составляет более 496,9 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Строительство школы на 720 мест в городе Аргуне Чеченской Республики завершат к началу нового учебного года в рамках реализации национального проекта "Образование", открытие нового учебного заведения позволит частично ликвидировать в городе трехсменный режим обучения, сообщил ТАСС в понедельник начальник отдела капитального строительства республиканского Минобрнауки Ислам Миктаев.

"Школа на 720 мест в городе Аргун начала строиться в прошлом году, в этом году заканчиваем, до 1 сентября планируем сдать объект <...> Это позволит нам ликвидировать трехсменное обучение в школе №6 города Аргун, при мощности 140 учеников в ней учится 498 человек. Общая стоимость проекта составляет более 496,9 млн рублей, в прошлом году было освоено 145 млн рублей, в этом году финансирование - более 350,9 млн рублей", - сказал Миктаев, добавив, что строительство школы ведется в рамках реализации национального проекта "Образование".

По его словам, в настоящее время режим трехсменного обучения действует в трех аргунских школах. "Новая школа полностью не покроет потребность, но 720 детей мы туда переведем", - уточнил собеседник агентства.

В январе замминистра образования Чечни Ахмед Усманов сообщал ТАСС, что в этом году в республике в рамках нацпроекта планируется строительство 11 школ. По его данным, сейчас в три смены в Чечне работают более 80 школ.

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