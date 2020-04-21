Ученые из Петербурга разработали макет топливного элемента на основе водорослей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Исследователи из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ создали макет экологичного биотопливного элемента на основе водорослей для получения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы университета.

"Разработчики создали модель биотопливного элемента для фотогенерации электричества на основе цианобактерий и провели ее испытания. Целью ученых стало конструирование и оптимизация параметров наноструктурированных анодов, на которые осаждаются микроорганизмы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в разработке были использованы два штамма цианобактерий - Anabaena и Synechococcus, которые культивируют в Ресурсном центре университета. Эти бактерии представляют собой древнейшую группу микроорганизмов. Они широко распространены в природе и способны использовать солнечный свет в качестве энергии, воду - как донора электронов, а воздух - как источник углерода.

"Учеными протестированы различные типы анодов на основе стеклоуглерода, углекартона, углеродного войлока. Проведено сравнительное исследование эффективности выработки энергии при использовании различных штаммов цианобактерий. Максимальная эффективность составила 183 мВт/м2 с использованием гибридного углеродного анода. В результате научных работ сделан вывод: штамм Synechococcus наиболее эффективен среди сравниваемых штаммов", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе вуза также сообщили, что результаты исследования позволят создавать источники альтернативной энергии, которые являются безопасными для окружающей среды. Кроме того, разработки ученых могут стать основой для средства утилизации углекислого газа и выработки кислорода. "Разработка ученых ЛЭТИ логично вписывается в национальный проект "Экология", одной из целей которого является кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах", - добавляется в сообщении.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.