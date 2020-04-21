{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новосибирске расширят участок трассы к Академгородку для уменьшения заторов

Работы планируется завершить к 1 сентября
Новосибирский Академгородок Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Новосибирский Академгородок
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Одну из главных развязок Бердского шоссе - основной автомагистрали, соединяющей Новосибирск с Академгородком и другими отдаленными районам южной части города, а также городом-спутником Бердск, планируется расширить в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Это позволит облегчить ситуацию с пробками, сообщил во вторник ТАСС начальник отдела строительного контроля управления дорожного строительства Новосибирска Владислав Кондратьев.

Проспект Строителей, примыкающий к Бердскому шоссе, - основной въезд в Академгородок, где проживают более 20 тыс. человек и расположены, в том числе, около 30 научных институтов и Новосибирский госуниверситет. В часы пик на выезде из Академгородка образуются пробки, а из-за примыкания крупного перекрестка снижается скорость движения по Бердскому шоссе, выходящему через Бердск на федеральную трассу "Чуйский тракт", по которой следует транзитный транспорт.

"Работы планируется завершить к 1 сентября, стоимость этого участка составит около 92 млн рублей. Появится по одной дополнительной полосе разгона: дополнительная полоса выезда из Академгородка с проспекта Строителей (на Бердское шоссе) в направлении города и дополнительная полоса, чтобы ехать из города в микрорайон Шлюз", - сказал Кондратьев, добавив, что проводимые работы сократят количество автомобильных пробок в этом районе.

Он отметил, что на перекрестке, помимо капитального ремонта дорожного полотна и расширения полос, будут заменены светофоры, приборы видеофиксации и ограждения. По данным мэрии, реконструируемое Бердское шоссе разбито на три участка, за каждый отвечает конкретный подрядчик, участок на въезде в Академгородок является самым сложным. В последний раз реконструкция этой трассы проводилась в 2012 году.

Как ранее сообщалось, в 2020 году новосибирские власти планируют завершить реконструкцию участков Бердского шоссе протяженностью в общей сложности 11 при общей длине трассы в 20 км. Объем вложений в проект в рамках нацпроекта составит 532 млн рублей. Всего в этом году с учетом средств нацпроекта и муниципальной программы в Новосибирске будет отремонтировано 43 км дорог.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Ученые из Петербурга разработали макет топливного элемента на основе водорослей
С его помощью можно будет создать источники альтернативной энергии, которые являются безопасными для окружающей среды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС