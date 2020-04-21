В Новосибирске расширят участок трассы к Академгородку для уменьшения заторов

НОВОСИБИРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Одну из главных развязок Бердского шоссе - основной автомагистрали, соединяющей Новосибирск с Академгородком и другими отдаленными районам южной части города, а также городом-спутником Бердск, планируется расширить в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги". Это позволит облегчить ситуацию с пробками, сообщил во вторник ТАСС начальник отдела строительного контроля управления дорожного строительства Новосибирска Владислав Кондратьев.

Проспект Строителей, примыкающий к Бердскому шоссе, - основной въезд в Академгородок, где проживают более 20 тыс. человек и расположены, в том числе, около 30 научных институтов и Новосибирский госуниверситет. В часы пик на выезде из Академгородка образуются пробки, а из-за примыкания крупного перекрестка снижается скорость движения по Бердскому шоссе, выходящему через Бердск на федеральную трассу "Чуйский тракт", по которой следует транзитный транспорт.

"Работы планируется завершить к 1 сентября, стоимость этого участка составит около 92 млн рублей. Появится по одной дополнительной полосе разгона: дополнительная полоса выезда из Академгородка с проспекта Строителей (на Бердское шоссе) в направлении города и дополнительная полоса, чтобы ехать из города в микрорайон Шлюз", - сказал Кондратьев, добавив, что проводимые работы сократят количество автомобильных пробок в этом районе.

Он отметил, что на перекрестке, помимо капитального ремонта дорожного полотна и расширения полос, будут заменены светофоры, приборы видеофиксации и ограждения. По данным мэрии, реконструируемое Бердское шоссе разбито на три участка, за каждый отвечает конкретный подрядчик, участок на въезде в Академгородок является самым сложным. В последний раз реконструкция этой трассы проводилась в 2012 году.

Как ранее сообщалось, в 2020 году новосибирские власти планируют завершить реконструкцию участков Бердского шоссе протяженностью в общей сложности 11 при общей длине трассы в 20 км. Объем вложений в проект в рамках нацпроекта составит 532 млн рублей. Всего в этом году с учетом средств нацпроекта и муниципальной программы в Новосибирске будет отремонтировано 43 км дорог.