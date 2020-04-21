В Архангельской области в 2020 году направят 267 млн рублей на расселение ветхого жилья

ТАСС, 21 апреля. Власти Архангельской области планируют в 2020 году вдвое увеличить объем, направляемых средств на переселение из аварийного жилья - до 267 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Только за предыдущий год на заключение с собственниками аварийного жилья выкупных соглашений было направлено более 116 млн рублей. В этом году финансирование составит 267,6 млн рублей. Для получения денежного возмещения собственнику необходимо уведомить органы местного самоуправления о выбранном способе переселения из аварийного дома", - говорится в сообщении. Таким образом, в этом году показатель планируется увеличить в 2,3 раза к уровню предыдущего года.

Всего власти региона планируют до 2025 года переселить из ветхого жилья более 27 тыс. человек.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.