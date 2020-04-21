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В Архангельской области в 2020 году направят 267 млн рублей на расселение ветхого жилья

Всего власти региона планируют до 2025 года переселить из ветхого жилья более 27 тыс. человек

ТАСС, 21 апреля. Власти Архангельской области планируют в 2020 году вдвое увеличить объем, направляемых средств на переселение из аварийного жилья - до 267 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Только за предыдущий год на заключение с собственниками аварийного жилья выкупных соглашений было направлено более 116 млн рублей. В этом году финансирование составит 267,6 млн рублей. Для получения денежного возмещения собственнику необходимо уведомить органы местного самоуправления о выбранном способе переселения из аварийного дома", - говорится в сообщении. Таким образом, в этом году показатель планируется увеличить в 2,3 раза к уровню предыдущего года.

Всего власти региона планируют до 2025 года переселить из ветхого жилья более 27 тыс. человек.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.

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РоссияАрхангельская область
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