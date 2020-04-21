Хуснуллин предложил ремонтировать дороги за счет средств нацпроекта на будущие годы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил разрешить регионам строить и ремонтировать дороги в 2020 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за счет средств, заложенных в нацпроект на следующие годы. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Несмотря на все сложности, выполнение нацпроекта по дорогам идет даже с опережением графика. Я докладывал об этом президенту. А также предложил, чтобы строительство и ремонт дорог активно шло и дальше, разрешить регионам использовать проекты и финансирование из программ будущих годов", - отметил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, эта мера поможет выполнить, а в некоторых регионах - перевыполнить план. "Главное - у людей будут рабочие места", - уточнил вице-премьер.

Как сообщалось ранее, в 2020 году для российских регионов предусмотрено 76,6 млрд рублей на выполнение "дорожного" нацпроекта.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.