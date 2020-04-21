В Вологодской области отремонтируют 29 домов культуры в 2020 году

ВОЛОГДА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Вологодской области отремонтируют в этом году 29 домов культуры и закупят семь автоклубов за счет финансирования из всех уровней бюджетов по нацпроекту "Культура". Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

"В 2020 году финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней составляет более 147 млн рублей. Запланировано строительство, реконструкция и капитальный ремонт трех учреждений культуры в сельской местности <…> За счет федеральных и местных бюджетов предусмотрено приобретение семи многофункциональных культурных центров, автоклубов для обслуживания сельского населения. На эти цели будет направлено 42,4 млн рублей", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора области Ларисы Каманиной.

По ее словам, уже начались работы по капремонту Николоторжского сельского дома культуры Кирилловского района, запланирован ремонт дома культуры в поселке База Вожегодского района - до конца апреля будет заключен контракт и работы начнутся. Также в ближайшей перспективе начнется реконструкция дома культуры в Вытегорском районе.

В рамках проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" также реализуется губернаторская программа "Сельский дом культуры", которая направлена на развитие и комплексную модернизацию материально-технической базы сельских клубов и домов культуры. В 2020 году по этой программе на капитальный ремонт 26 домов культуры из бюджета региона выделено 73,6 млн рублей.

По проекту "Творческие люди" нацпроекта "Культура" к 2024 году почти две тысячи человек повысят квалификацию на базе центров непрерывного образования, 800 добровольцев будут вовлечены в программу "Волонтеры культуры". Как отметила замгубернатора, количество отремонтированных объектов сферы возрастет к 2024 году с 39 до 151, а число организаций, оснащенных современным оборудованием, - с 11 до 48.

"Что касается ремонта домов культуры, то губернаторская программа "Сельский дом культуры" предусматривает, что за пять лет мы приведем в порядок все сельские дома культуры в области. Реализуем ее второй год подряд, за год удается ремонтировать по 26-35 объектов, то есть примерно по 20% в год", - сообщил руководитель департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.