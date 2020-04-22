Более 10 тыс. россиян старше 50 лет переобучаются дистанционно

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 10 тыс. граждан старше 50 лет, участвующих в программе по переобучению в рамках нацпроекта "Демография", проходят переобучение в дистанционном формате. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"Сегодня обучение, которое можно получить дистанционно, достаточно востребовано. Многие регионы активно переходят именно на такой формат. В частности, в рамках реализации программы по переобучению граждан старше 50 лет, участвующих в нацпроекте "Демография", сейчас дистанционно обучаются более 10 тыс. человек", - передает пресс-служба слова замруководителя Роструда Дениса Васильева.

Сейчас дистанционное обучение проходит по таким направлениям, как маркетинг, реклама, проектное управление, социальная работа, бухгалтерия, дизайн и др. Большинство этих профессий позволяют работать из дома.

В рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" предусмотрено профессиональное обучение граждан старше 50 лет. Ежегодно до 2024 года планируется переобучение не менее 75 тыс. человек, в том числе по стандартам WorldSkills.