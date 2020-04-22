{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 10 тыс. россиян старше 50 лет переобучаются дистанционно

Обучение проходит по направлениям маркетинг, реклама, проектное управление, социальная работа, бухгалтерия и дизайн

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 10 тыс. граждан старше 50 лет, участвующих в программе по переобучению в рамках нацпроекта "Демография", проходят переобучение в дистанционном формате. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"Сегодня обучение, которое можно получить дистанционно, достаточно востребовано. Многие регионы активно переходят именно на такой формат. В частности, в рамках реализации программы по переобучению граждан старше 50 лет, участвующих в нацпроекте "Демография", сейчас дистанционно обучаются более 10 тыс. человек", - передает пресс-служба слова замруководителя Роструда Дениса Васильева.

Сейчас дистанционное обучение проходит по таким направлениям, как маркетинг, реклама, проектное управление, социальная работа, бухгалтерия, дизайн и др. Большинство этих профессий позволяют работать из дома.

В рамках проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" предусмотрено профессиональное обучение граждан старше 50 лет. Ежегодно до 2024 года планируется переобучение не менее 75 тыс. человек, в том числе по стандартам WorldSkills.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Магаданской области намерены увеличить площадь восстановленных лесов в 10 раз
В 2020 году 126 га планируют восстановить благодаря естественному возобновлению леса методом частичной минерализации почв
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС