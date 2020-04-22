Финал национального чемпионата WorldSkills Russia пройдет в дистанционном формате

ТАСС, 22 апреля. Финал VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в 2020 году пройдет в онлайн-формате. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Союза "Молодые профессионалы".

"Национальный чемпионат, который пройдет в этом году в Кузбассе, состоится в принципиально новом формате - в режиме онлайн", - приводятся в сообщении слова губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Финал соревнования пройдет с 7 по 20 сентября 2020 года на региональных площадках колледжей, а также специализированных и международных центров компетенций. Участники будут соревноваться в умениях по более чем 170 компетенциям, разделенным на семь блоков: строительство и строительные технологии, творчество и дизайн, информационные и коммуникационные технологии, сфера услуг, производство и инженерные технологии, образование, транспорт и логистика. Оценивать выступления участников будут с помощью дистанционных технологий. В том случае, если работу будет невозможно оценить в онлайн-формате, ее направят экспресс-почтой в Центр управления соревнованиями в Кемеровской области.

В чемпионате по профессиональному мастерству принимают участие студенты средних специальных учебных заведений, вузов и школьники в возрасте от 16 до 22 лет, а также юниоры 12-16 лет. В этом году победители региональных этапов по большинству компетенций сразу попадут во всероссийский финал, поэтому общее число участников превысит 1700 человек (в 2019 году - 1500, в 2018 - 700).

Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". В 2020 году организаторами чемпионата выступают Союз "Молодые профессионалы", Минпросвещения РФ, Правительство Кемеровской области и АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).