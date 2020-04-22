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Свыше 470 млн рублей направят в 2020 году в Адыгее на ремонт и реконструкцию дорог

Всего планируется привести в порядок 47 км дорог

МАЙКОП, 22 апреля. /ТАСС/. Свыше 470 млн рублей направят в текущем году в Адыгее на ремонт и реконструкцию автодорог по нацпроекту. Об этом сообщает в среду пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам его участия в заседании президиума комиссии по региональному развитию РФ, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мероприятиями национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на этот год предусмотрено 475,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию дорог регионального и местного значения общей протяженностью 47 км", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Адыгее идет переселение граждан из аварийного жилья: в 2020 и 2021 годах на эти цели планируется направить свыше 53 млн рублей. Кроме того, в текущем году более 140 млн рублей по нацпроекту выделят на благоустройство общественных и городских территорий.

По информации пресс-службы, в рамках заседания также был затронут вопрос о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований на стройплощадках и предприятиях отрасли. "В Адыгее приказом министерства строительства, транспорта, ЖК и дорожного хозяйства утвержден стандарт работы предприятий отрасли с учетом санитарно-эпидемиологических требований, осуществляется ежедневный мониторинг выполнения мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

Глава республики в свою очередь подчеркнул, что перед руководством региона стоит серьезная задача по обеспечению бесперебойной работы в ключевых сферах, в том числе в строительстве и ЖКХ. "Важно не допустить простоев, наверстать отставание здесь будет очень сложно. Мы стремимся обеспечить необходимые условия для безопасной работы отрасли, и поддержка федерального центра позволяет совместно наметить эффективные пути решения этой задачи", - сказал Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

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Теги
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
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