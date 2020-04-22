Самарская область дополнительно получит 944 млн рублей на переселение жителей

САМАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Самарская область дополнительно получит 943,9 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья в 2020-2021 годах, которое осуществляется по национальному проекту "Жилье и городская среда". Соответствующая заявка принята Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства поступят в текущем году, говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в среду.

"Заключено дополнительное соглашение с фондом, в рамках которого Самарской области предусмотрено финансирование на 2020-2021 годы за счет средств фонда в объеме 943,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

За счет этих средств планируется в ближайшие два года переселить 1 980 человек из 833 аварийных домов общей площадью 33,3 тыс. кв. м. Всего же по нацпроекту до 2024 года в регионе будет переселено более 22 тыс. человек из аварийных домов общей площадью 374,7 тыс. кв. м. Порядка 280 млн рублей поступит до 1 мая текущего года.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года составляет более 1 трлн рублей.