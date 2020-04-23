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В Якутии планируют восстановить лес на площади свыше 59 тыс. га в 2020 году

На эти цели из федерального бюджета выделят 3,4 млн рублей

ЯКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии планируют восстановить лес на площади 59 тыс. га в рамках нацпроекта "Экология" в 2020 году. Об этом сообщил ТАСС замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Алексей Агеев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория Якутии представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га или 83,4% его территории.

"В рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" планируется проведение лесовосстановительных работ на площади 59 тыс. га. В прошлом году эта площадь составила 55 тыс. га. На проведение лесовосстановительных работ из федерального бюджета предусмотрено финансирование в 3,4 млн рублей", - сказал Агеев.

Он добавил, что в этом году на оснащение специализированной техникой и оборудованием для лесовосстановления предусмотрено федеральное финансирование в 1,4 млн рублей.

Искусственное восстановление лесов является ответственностью арендаторов лесных участков, уточнил замминистра. "В адрес министерства поступило заявлений о намерении провести работы по лесовосстановлению на площади более 8 тыс. га. Арендаторы будут приобретать саженцы за свой счет. Покупать придется из-за пределов республики, так как в регионе нет питомников", - отметил Агеев.

Мнение эксперта

Заместитель директора по научной работе Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических наук Александр Исаев отмечает, что необходимо постепенно наращивать объемы восстановления лесов в регионе. "Текущие объемы недостаточны из-за ограниченных финансовых возможностей, огромной территории региона. К тому же нужно учитывать, что ежегодно мы теряем лес из-за лесных пожаров, шелкопряда и лесозаготовок", - отметил Исаев.

При этом, по мнению эксперта, естественное восстановление лесов, которое проводится в Якутии, является оптимальным для региона. "Порядка 90% лесов в республике восстанавливается таким образом. Нам повезло с основными породами - лиственницей, сосной и березой, которые являются пионерами зарастания и быстро восстанавливают утерянные позиции. Основной упор должен делаться на меры содействия естественному лесовосстановлению", - считает эксперт.

Для каждого географического региона Якутии требуются свои подходы к лесовосстановлению, считает биолог. "Допустим, в притундровой тайге семена деревьев практически не вызревают за короткое холодное лето. Лес не может сам себя воспроизводить", - отметил он.

О нацпроекте

Восстановление лесов - одно из 11 направлений нацпроекта "Экология". Всего на его реализацию в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей: из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.

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