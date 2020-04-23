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Новосибирский вуз откроет лаборатории по большим данным и созданию новых материалов

В частности, специалисты займутся изучением экстремальных воздействий на структуру материалов

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Новосибирский государственных технический университет (НГТУ) создал две лаборатории, которые займутся исследованиями методов обработки больших данных и получением новых материалов экстремальными методами, такими как сварка взрывом, сообщили ТАСС в пресс-службе НГТУ.

"Минобрнауки России поддержало заявку Новосибирского государственного технического университета НЭТИ на создание двух продвинутых молодежных научных лабораторий в рамках нацпроекта "Наука" на общую сумму более 250 млн рублей на пять лет <…> Первая лаборатория будет заниматься моделированием, обработкой данных и разработкой наукоемкого программного обеспечения <…> Другая лаборатория будет заниматься изучением экстремальных воздействий на структуру материалов. Ученые НГТУ НЭТИ будут изучать сварку и упрочнение металлов взрывом, плавление металлов с помощью электронно-лучевого и лазерного воздействий и другие экстремальные способы обработки материалов", - сообщили в пресс-службе.

Указанные исследования начались в 2020 году и продлятся в течение пяти лет. Лаборатория обработки данных нацелена на создание новых методов обработки данных и оптимизации технологий, в том числе связанных с большими объемами регистрируемых данных. Потребность в этом возникает при построении цифровых моделей сложных физических сред, например, при анализе данных геологоразведки или при поиске новых материалов. Сферами применения разработок ученых станут аэрогеофизические исследования, технологии добычи трудноизвлекаемой нефти и технологии создания новых композиционных материалов.

Вторая лаборатория ориентирована на получение новых материалов с необычными свойствами. Процессы формирования таких материалов экстремальными методами воздействия, при этом, слабо изучены. Для работы с экстремальными воздействиями необходимо использование современного оборудования, используя которое ученые планируют описать поведение материалов в условиях экстремальных воздействий и создать материалы с повышенной прочностью и износостойкость.

Кроме того, в рамках данной лаборатории планируется исследование материалов с помощью синхротронного излучения на строящемся под Новосибирском Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"). Высокая интенсивность его излучения позволит исследовать процессы изменения структуры материалов в мельчайших подробностях.

Национальный проект "Наука" подразумевает до 2024 года создание новых лабораторий, 30% из которых будут возглавлять молодые перспективные исследователи.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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