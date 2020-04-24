На Камчатке в городе Елизове благоустроят прогулочный сквер до конца 2020 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 апреля. /ТАСС/. В сквере в городе Елизове на Камчатке начали ремонт по нацпроекту "Благоустройство и городская среда". После реконструкции во втором по величине городе полуострова появится благоустроенный прогулочный сквер с фонтаном в виде бьющего гейзера, велодорожкой, малыми архитектурными формами и памятником в честь воинов, погибших в мирное время. Об этом ТАСС сообщила в пятницу руководитель управления архитектуры и градостроительства Елизовского городского поселения Оксана Мороз.

"Подрядной организацией уже проведена геодезическая разбивка, демонтированы старые конструкции, осуществлена выборка и вывоз грунта, возводится ограждение строительной площадки. Новая прогулочная зона будет называться Сквером космонавтов, потому что еще во времена Союза советские покорители космических просторов высадили в этом месте деревья. В сквере подрядная организация заменит покрытие всех дорожек, установит новые скамейки, обустроит велодорожку, также будет организован беспроводной доступ в интернет. Надеемся, жителям и гостям Елизова понравится и новый фонтан - он будет сделан в виде гейзера. В сквере установят и памятники нашим героям - воинам, погибшим в мирное время. Планируется, что все работы будут завершены до конца 2020 года", - сказала Мороз.

Проект благоустройства сквера в 2019 году победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда". Всего на благоустройство сквера в Елизове будет выделено 54 млн рублей из федерального бюджета.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится Министерством строительства и ЖКХ России с 2018 года. Эксперты за три года в общей сложности отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главные цели - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, кардинальное повышение комфортности городской среды и создание механизма прямого участия граждан в ее формировании. На Камчатке на реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в текущем году планируется направить порядка 98 млн рублей из средств федерального и краевого бюджетов. Муниципальным образованиям предстоит привести в порядок и благоустроить порядка 70 территорий, выбранных гражданами.