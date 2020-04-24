Новая современная сельская школа под Волгоградом примет учеников 1 сентября

ВОЛГОГРАД, 24 апреля. /ТАСС/. Самая современная в Волгоградской области сельская школа, строительство которой завершается в поселке Степном Городищенского района в 40 км от Волгограда, примет первых учеников 1 сентября 2020 года, сообщила ТАСС представитель администрации региона.

"Школа на 500 мест в поселке Степном строится по нацпроекту "Образование". Однозначно она станет самой современной сельской школой в регионе. В здании сейчас устанавливают технологическое оборудование, идет пусконаладка лифтового оборудования. В течение ближайших недель объект будет готов к сдаче в эксплуатацию, а первых учеников новая школа примет 1 сентября", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, школа в Степном включает в себя 20 учебных классов, конференц-зал, мастерские, столовую, кабинеты черчения и рисования, информатики, робототехники, зал для музыкальных занятий, спортзал, библиотеку, оборудованную широкополосным доступом в интернет, мультимедийной системой. Здание приспособлено для безбарьерного доступа маломобильных групп. Реализация приоритетного регионального проекта находится под личным контролем губернатора Андрея Бочарова.

Здание старой школы в поселке в 2021 году начнут перестраивать под детский сад. Планируется, что первые группы для дошкольников появятся до конца 2022 года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.