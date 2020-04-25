Ремонт ведущей к альпинистскому лагерю "Безенги" дороги в КБР завершат в 2020 году

НАЛЬЧИК, 25 апреля. /ТАСС/. Ремонтные работы на участке дороги Бабугент - Безенги, которая ведет к альпинистскому лагерю "Безенги" в Кабардино-Балкарии, завершат в 2020 году, сообщили в субботу в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Реконструкцию трассы ведут по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги".

"В Черекском районе в рамках национального проекта реконструируют дорогу Бабугент - Безенги, пролегающую по пересеченной местности Черекского ущелья. Эта дорога связывает сельские поселения Безенги и Карасу с районным центром - селением Кашхатау и городом Нальчиком посредством выхода на федеральную дорогу Урвань - Уштулу. Кроме того, автодорога является подъездом к альплагерю "Безенги". Завершить реконструкцию участка автомобильной дороги Бабугент - Безенги планируется до конца текущего года", - сказали в пресс-службе.

Общая протяженность автодороги составляет 12,3 км. В 2019 году ремонт провели на 4,6 км трассы. В 2020 планируется обновить еще 7,7 км. По данным министерства, уже завешены работы по устройству временных дорожных знаков, разбору барьерного ограждения, устройству габионных конструкций. Кроме того, производятся работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. За счет его реализации к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.