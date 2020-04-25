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В КЧР выделили деньги на борьбу с онкологическими заболеваниями

Всего на эти цели до конца года в регионе потратят более 200 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 25 апреля./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии направят более 200 млн рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение". Планируется создать второй центр амбулаторной онкологической помощи и переоснастить республиканский онкодиспансер. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

"На борьбу с онкологическими заболеваниями в 2020 году предусмотрено финансирование в 219,474 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках нацпроекта в 2020 году планируется открытие второго в республике центра амбулаторной онкологической помощи на базе Черкесской городской поликлиники, а также переоснащение республиканского онкологического диспансера.

Первый в республике Центр амбулаторной онкологической помощи открылся в Карачаево-Черкесии в 2019 году на базе республиканского онкодиспансера. Ранее в Минздраве республики журналистам сообщили, что с 1 января 2020 года медработники региона будут получать стимулирующие выплаты при раннем выявлении онкологических заболеваний у пациентов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.

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РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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