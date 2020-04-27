Первый мобильный планетарий появится в Агинском округе в Забайкалье

ТАСС, 27 апреля. Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино в Забайкальском крае, где учатся более 1 тыс. студентов из южных районов региона, обновит в 2020 году учебное оборудование на 14 млн рублей по национальному проекту "Образование". На федеральные средства учебное заведение приобретет в том числе мобильный планетарий для обучения будущих педагогов и внеклассных занятий школьников - это будет первый и пока единственный планетарий в Агинском бурятском округе, сообщил ТАСС в понедельник директор учебного заведения Батор Зандраев.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что система среднего профессионального образования нуждается в обновлении, что необходимо повышать его качество. Реализация такой задачи требует обновления материально-технической базы учебных заведений, это происходит в том числе на средства, выделяемые по федеральному проекту "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".

"Нашему колледжу в этом году исполняется 90 лет. К сожалению, средств на обновление материально-технической базы обычно не хватает, а специальное учебное оборудование нужно не только для непосредственно учебного процесса, но и для участия в соревнованиях WorldSkills. По результатам конкурса по нацпроекту в общей сложности мы выиграли грант в форме субсидии на общую сумму порядка 14 млн рублей. Средства направим на оборудование для четырех мастерских по направлению "Дошкольное образование", "Преподавание в младших классах", "Преподавание музыки в школе" и "Физическая культура, фитнес и спорт", - сказал Зандраев.

В 2020 году в педколледже появятся новые компьютеры, интерактивное оборудование, современные тренажеры и мобильный планетарий - передвижная установка для будущих педагогов дошкольного образования. Это будет первый и пока единственный такой планетарий в Агинском бурятском округе. "Именно он в том числе как раз и нужен для подготовки наших студентов в конкурсах WorldSkills", - пояснил собеседник.

Работа после колледжа

Выпускники Агинского педагогического колледжа им. Базара Ринчино устраиваются на работу в основном в селах, молодые специалисты трудятся у себя в районах - Забайкальском, Приаргунском, Карымском, Ононском, Акшинском, в Агинском бурятском округе. "Кроме того, у нас есть сетевой договор с Консорциумом русскоязычных детских садов Монголии, по нему наши выпускники с позапрошлого года проходят практику и устраиваются работать в Улан-Баторе", - добавил Зандраев.

Наряду с Агинским педколледжем грант по нацпроекту выиграл в 2020 году также Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса, там за счет средств гранта будет создано шесть мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, по отрасли "Строительство" и "Социальная сфера". Ранее оборудование обновили Могойтуйский аграрно-промышленный техникум и Краснокаменский промышленно-технологический техникум. Нацпроект "Образование" - один из национальных проектов России на 2019-2024 годы. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.