Источник: бюджет федерального проекта "Чистый воздух" могут сократить

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Бюджет федерального проекта "Чистый воздух", в рамках которого планируется снизить заграждение воздуха в промышленных городах РФ, может быть скорректирован на 15 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в Росприроднадзоре.

Ранее профильный Telegram-канал "Зеленый змий" сообщил, что Росприроднадзор уведомил правительство о рисках полного срыва федерального проекта "Чистый воздух" из-за намерений Минфина изъять в резервный фонд 15,7 млрд рублей, ранее зарезервированных для проекта. Более 80% этих средств планировалось распределить между 12 наиболее загрязненными городами.

"Действительно, в данный момент обсуждается вопрос корректировки проекта "Чистый воздух" на 15 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Федеральный проект "Чистый воздух" входит в нацпроект "Экология". Проектом запланировано снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах. В бюджет федерального проекта заложено более 500 млрд рублей до 2024 года.