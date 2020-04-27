В Архангельской области запустят проект по индивидуальному финансированию допобразования

ТАСС, 27 апреля. Власти Архангельской области осенью 2020 года приступят к реализации пилотного проекта по индивидуальному финансированию дополнительного образования через государственные сертификаты. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

Проект запускают под эгидой нацпроекта "Образование". Планируется, что сертификат на дополнительное образование сможет получить каждый ребенок от пяти до 18 лет. С его помощью можно будет оплатить интересующие занятия.

"Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей начнет работать в Архангельской области осенью 2020 года. Она будет внедрена в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Родители юных северян получат возможность использовать бюджетные средства на обучение своих детей в организациях сферы образования, культуры и спорта. Речь также идет о частных организациях, у которых есть лицензия и которые прошли процедуру независимой оценки качества своих программ", - говорится в сообщении.

Сертификат - это персональная гарантия государства перед ребенком в том, что он может посещать любой лицензированный кружок или секцию за счет бюджета. Это электронная запись в информационной системе, которая присваивается каждому ребенку от пяти до 18 лет. У сертификата есть номинал - бюджетные деньги, которые можно потратить только на оплату кружка или секции. Размер номинала определяют муниципальные власти.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Благодаря созданию центров "Точка роста" в стране планируется сократить разрыв между городскими и сельскими школами, в особенности по оснащению и использованию в образовательном процессе современного высокотехнологичного оборудования.