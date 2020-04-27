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В Архангельской области запустят проект по индивидуальному финансированию допобразования

Планируется, что сертификат на обучение сможет получить каждый ребенок от пяти до 18 лет

ТАСС, 27 апреля. Власти Архангельской области осенью 2020 года приступят к реализации пилотного проекта по индивидуальному финансированию дополнительного образования через государственные сертификаты. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

Проект запускают под эгидой нацпроекта "Образование". Планируется, что сертификат на дополнительное образование сможет получить каждый ребенок от пяти до 18 лет. С его помощью можно будет оплатить интересующие занятия.

"Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей начнет работать в Архангельской области осенью 2020 года. Она будет внедрена в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Родители юных северян получат возможность использовать бюджетные средства на обучение своих детей в организациях сферы образования, культуры и спорта. Речь также идет о частных организациях, у которых есть лицензия и которые прошли процедуру независимой оценки качества своих программ", - говорится в сообщении.

Сертификат - это персональная гарантия государства перед ребенком в том, что он может посещать любой лицензированный кружок или секцию за счет бюджета. Это электронная запись в информационной системе, которая присваивается каждому ребенку от пяти до 18 лет. У сертификата есть номинал - бюджетные деньги, которые можно потратить только на оплату кружка или секции. Размер номинала определяют муниципальные власти.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Благодаря созданию центров "Точка роста" в стране планируется сократить разрыв между городскими и сельскими школами, в особенности по оснащению и использованию в образовательном процессе современного высокотехнологичного оборудования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияАрхангельская область
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