В Приморье отремонтируют более 80 км дорог

ВЛАДИВОСТОК, 28 апреля. /ТАСС/. Объекты дорожной сети общей протяженностью почти 84 километра отремонтируют в 2020 году в Приморье по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Все работы планируется закончить к декабрю, сообщил ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"По данному нацпроекту в прошлом году введено в эксплуатацию и отремонтировано почти 100 километров приморских автодорог. В этом году в Приморье запланирован ремонт 56 объектов дорожной сети общей протяженностью почти 84 километра во Владивостокском, Артемовском, Находкинском городских округах, Шкотовском, Надеждинском, Хорольском и Яковлевском районах. Все работы планируется закончить к началу декабря этого года", - сообщил Кожемяко.

Регион присоединился к нацпроекту в 2019 году, проект стал продолжением приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", в котором Приморье участвует с 2017 года. Губернатор добавил, что сейчас "Примавтодор" в рамках выполнения работ по содержанию ремонтирует проезжую часть автодороги Артем - Находка - порт Восточный в районе поселка Врангель. Специалисты планируют восстановить асфальтобетонное покрытие к концу мая.

Также дороги края ремонтируют в рамках плана социального развития центров экономического роста. По нему в этом году отремонтируют пять участков автомобильной дороги Артем - Находка - порт Восточный общей протяженностью около 50 км.

Президент России Владимир Путин на совещании с Кожемяко, которое прошло в режиме видеосвязи, поручил Минтрансу проработать возможность увеличения финансирования строительства мостов в крае. Губернатор края сообщил, что власти региона работают над проблемой восстановления мостов на участке между Владивостоком и Находкой. По его словам, существующие конструкции постоянно разрушаются, это осложняет поставку грузов для работы приморских предприятий, в том числе судостроительной отрасли. Для решения этой проблемы власти подготовили проект, на который до 2024 года сначала предполагалось направить 30 млрд рублей, однако позже Минтранс сократил эту сумму до 7 млрд рублей.

Находка - город с населением более 150 тыс. человек, находится на юго-востоке Приморского края на расстоянии более 170 км от Владивостока. Расположенные на его территории порты Восточный, Находка и железнодорожные станции узловой станции Находка образуют крупнейший транспортный узел на Дальнем Востоке России.

"Безопасные и качественные дороги"

Цель нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50%, снижение доли автодорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению с 2017 годом, снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом, доведение во Владивостокской агломерации доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.