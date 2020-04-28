В Забайкалье потушили более 500 природных пожаров в этом году с помощью новой техники

ТАСС, 28 апреля. Новая лесопожарная техника, поступившая в Забайкалье в том числе по нацпроекту "Экология", помогла с начала 2020 года потушить в регионе более 500 лесных пожаров. Благодаря машинам идет борьба и со степными пожарами, но регион нуждается в дополнительной помощи - как в технике, так и в специалистах, сообщил во вторник журналистам губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В марте 2020 года вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минфину РФ и Рослесхозу решить вопросы с финансированием Забайкалья для борьбы с природными пожарами. Поручения были даны по итогам совещания в Улан-Удэ, посвященного предстоящему пожароопасному сезону. 27 апреля глава региона доложил президенту России Владимиру Путину о сложной ситуации с пожарами в регионе и попросил усилить группировку еще 100 пожарными парашютистами. В ближайшие дни пожароопасная обстановка в Забайкальском крае будет осложняться, этому способствуют сухая и ветреная погода, установившаяся в крае.

"Благодаря тому, что нам за прошлый год и с начала этого года дали дополнительное количество техники, мы собственно этими силами и справляемся. Благодаря этим силам мы и потушили такое количество пожаров - 570 масштабных лесных пожаров с начала года и более 2 тыс. степных", - сказал Осипов, добавив, что при этом Забайкалье нуждается в дополнительных мерах по усилению защиты от стихии.

По словам главы региона, поддержка краю нужна для защиты от огня населенных пунктов. "Нам нужно увеличение количества пожарных сил - в первую очередь, пожарных формирований - компактных частей, которые надо разместить в населенных пунктах - они бы прикрывали людей. Второе - мы попросили усиление лесопожарных формирований по количеству техники, в первую очередь, - сказал Осипов. - Сейчас мы будем ждать протокол совещания президента и смотреть что, в каких формулировках вошло в протокол, и надо как можно быстрее реализовать инициированные нами вопросы".

По данным Минприроды России, в 2019 году региону удалось обновить ведомственный парк спецтехники и закупить 130 единиц лесопожарной техники и оборудования. Ранее в пресс-службе правительства Забайкалья сообщали, что по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" регион получил автомобили марки УАЗ-452, УАЗ "Фермер", УАЗ "Патриот", "Урал", "Беларусь-892", автобус и грузопассажирский фургон марки ГАЗ "Соболь" и другую технику.

В марте на совещании в Улан-Удэ, посвященном подготовке к пожароопасному сезону, губернатор Забайкалья сообщал, что в регионе есть существенный дефицит по линии Рослесхоза по оснащению лесопожарных формирований. Тогда он сказал, что технику впервые за многие годы выдали в 2019 году, но этого очень мало, учитывая то, что долгие годы техника не выделялась.

Пожары в Забайкалье

По последним данным Авиалесоохраны, на территории Забайкальского края зарегистрировано 18 пожаров на землях лесного фонда на площади около 27 тыс. га. В работах по тушению природных пожаров в регионе задействовано около 700 человек, используется 115 единиц техники.

Пожароопасный сезон в регионе в этом году начался в конце марта. За прошедшее время зафиксировано 573 природных пожара. Сейчас в регионе введен режим ЧС, доступ в лес категорически запрещен. Год назад из-за пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке региона в апреле пострадали 17 населенных пунктов. Сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки, социальные объекты, травмы получили 36 человек. Ущерб составил 1 млрд рублей.