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Трамвайное движение по Большому казанскому кольцу планируют открыть к концу лета

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Ленара Сафина, работы на объекте ведутся круглосуточно

КАЗАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены запустить трамвайное движение по Большому казанскому кольцу к 30 августа. Об этом во вторник журналистам сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.

"У нас есть очень большой, мощный проект - мы продолжаем строительство и реконструкцию Большого казанского кольца. Работаем на двух этапах и задачу ставим себе уже в этом году к 30 августа, ко Дню Республики, к столетию [Татарской АССР] открыть трамвайное движение по кольцу вокруг Казани. Мы идем в очень жестком графике, работаем на этом объекте круглосуточно. Надеемся, что выполним поставленную задачу и правительством, и нашим президентом в срок. Отставания нет, идем в графике", - сказал он.

Большое казанское кольцо - магистраль для пропуска и перераспределения транспортных подходов на подъезде к центру города. Проект реализуют с 2010 года. Cтроительство участка магистрали ведется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2020 году на строительство участка Большого казанского кольца по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделено федеральное финансирование в размере 490 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

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