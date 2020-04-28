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Более 200 педагогов подали заявки на участие в программе "Земский учитель" в Бурятии

Прием документов продлится до 15 мая
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© Юрий Смитюк/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Программа "Земский учитель" в Бурятии, призванная привлечь педагогов в сельские школы, заинтересовала более 200 педагогов из других регионов, на одну вакансию претендуют в среднем шесть человек. Об этом сообщила ТАСС во вторник директор Регионального центра обработки информации и оценки качества образования Джамиля Чимитова.

В феврале 2019 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города с населением до 50 тыс. человек. Программа начала действовать в этом году, по ней учителя, переехавшие из города работать в сельских школах в регионах Дальневосточного федерального округа, получат по 2 млн рублей.

"Более 200 педагогов из разных регионов уже подали комплект документов для участия в конкурсе на объявленные 30 вакансий в сельских школах Бурятии. Изначально прием документов объявлялся до 15 апреля, но в связи с ситуацией по коронавирусу срок продлен до 15 мая", - сообщила Чимитова.

Переехать в села Бурятии готовы как педагоги из соседних Забайкальского края, Иркутской области, так и из западной части России - Архангельской, Мурманской, Ульяновской областей, из Санкт-Петербурга. Педагоги, которые пройдут конкурсную комиссию, отправятся работать с нового учебного года во все районы Бурятии, в том числе в отдаленные - горный Окинский, на границе с Монголией, северный Муйский и эвенкийский Баунтовский.

Сколько вакансий будет определено в сельских школах республики на 2021-2022 учебный год, пока неизвестно, но в Бурятии надеются, что как можно больше, потому что в регионе сейчас ведется активное строительство и ремонт образовательных учреждений - средства выделены из федерального бюджета по нацпроекту "Образование" и в рамках единой дальневосточной субсидии. Всего в Бурятии не хватает 246 учителей, большая часть - 184 - это вакансии в районах республики. Особенно остро в республике не хватает преподавателей английского языка, русского языка, математики, физики и физической культуры. Ранее в региональном министерстве образования и науки сообщали, что всего 20% выпускников профильных вузов в Бурятии отправляются работать в сельские школы.

Программа "Земский учитель" в РФ рассчитана на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс.

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РоссияСанкт-ПетербургАрхангельская областьИркутская областьМурманская областьУльяновская областьБурятияЗабайкальский крайДальний Восток
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