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Школьники и студенты создадут цифровых помощников в челлендже Кружкового движения НТИ

Они будут анализировать данные конкретного пользователя и на их основе помогать развивать различные навыки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) открыло прием заявок для участия в онлайн-челлендже Meta-challenge по созданию цифровых помощников. Школьники и студенты будут разрабатывать приложения и чат-ботов для помощи в развитии коммуникабельности и эмоционального интеллекта, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Участникам Meta-challenge предстоит разработать чат-боты, мобильные приложения и веб-сайты, призванные помогать пользователю развивать soft skills. Челлендж станет одним из первых мероприятий в программе по изучению взаимодействия человека и искусственного интеллекта "Кентавр", которую реализует Кружковое движение НТИ с партнерами. С помощью исследований и практических разработок в рамках проекта предстоит доказать, что человек и искусственный интеллект в паре ("цифровой кентавр") могут обучать друг друга и вместе эффективнее решать конкретные задачи", - сообщили в пресс-службе.

Виртуальные помощники, которых создадут участники челленджа, будут анализировать данные конкретного пользователя и на их основе помогать развивать различные навыки. Среди направлений для разработки - эмоциональный интеллект или распознавание своих и чужих чувств, коммуникабельность, ориентированность на результат или умение осознать свои желания и мотивы, умение концентрироваться и управлять вниманием.

Прием заявок продлится до 10 мая. Участников Meta-challenge ждет образовательная программа с мастер-классами, вебинарами и воркшопами от экспертов в области когнитивных наук и IT-технологий. С 17 мая школьники и студенты пройдут два этапа разработки виртуальных помощников - до 27 мая и до 14 июня с промежуточной защитой проектов, на которой команды должны будут продемонстрировать рабочие фрагменты кода и получат рекомендации экспертов.

Финальная защита состоится 15 июня. Итоговые продукты должны быть выложены в публичное пользование: чат-боты - интегрированы в соответствующие мессенджеры и платформы, приложения нужно будет выложить на игровые платформы, а веб-интерфейсы - в открытый доступ. Лучшие участники получат призы и возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах челленджа. Организатором Meta-challenge выступает проект "Практики будущего" Кружкового движения НТИ при поддержке ПАО "Сбербанк", Центра искусственного интеллекта МТС, Smart Course, Skillfolio, Softline и Лондонского коммуникационного агентства Layzan Communications.

"Интенсивное развитие "цифры" и технологий искусственного интеллекта привело к широкому использованию персональных виртуальных помощников - они помогают нам управлять "умным домом", подбирать контент, строить маршрут, эффективно изучать языки и точные науки. Но может ли цифровой помощник научить человека распознавать эмоции и чувства - свои и собеседника, свободно выражать мысли перед аудиторией и побороть стеснение? Участники челленджа ответят на эти вопросы и сделают первый подход в исследовании взаимодействия и совместного обучения человека и искусственного интеллекта", - процитировали в пресс-службе лидера рабочей группы Кружковое движение НТИ Дмитрия Земцова.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Среди инициатив движения олимпиада НТИ, проектные школы "Практики будущего", фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса "Дежурный по планете", цифровая платформа управления талантами и другие.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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