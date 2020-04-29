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Сервис для подачи заявлений на прием в вуз онлайн заработает в июне

До конца апреля завершится работа по подключению вузов-пилотов к сервису "Поступление в вуз онлайн"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки намерено запустить суперсервис "Поступление в вуз онлайн" в июне текущего года, сообщил в среду замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук, выступая в рамках Московского международного салона образования.

Замминистра сообщил, что до конца апреля завершится работа по подключению вузов-пилотов к суперсервису. "Дальше в течение мая мы протестируем все возможные ошибки, нагрузки для того, чтобы процесс подачи документов для абитуриентов был максимально комфортным и, соответственно, в нем было минимальное количество сбоев. В июне мы уже будем готовы к полной пилотной эксплуатации", - сообщил Омельчук.

В прошлом году Минобрнауки сообщало, что работа над суперсервисом "Поступление в вуз онлайн" ведется по национальному проекту "Цифровая экономика". Внедрение такого сервиса, отмечали в министерстве, приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года. Как заявлял замглавы Минобрнауки Александр Нарукавников, суперсервис в 2020 году будет развернут в 53 вузах.

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