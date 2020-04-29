{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярском крае проведут искусственное восстановление 8 тыс. га леса

Лесовосстановительные работы пройдут в 14 районах

КРАСНОЯРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Искусственное лесовосстановление проведут по национальному проекту "Экология" в Красноярском крае на территории 8 тыс. га. Об этом в среду сообщили журналистам в министерстве лесного хозяйства региона.

Мероприятия по восстановлению лесов в крае проводятся в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", согласно которому к 2024 году в России должен быть обеспечен 100% баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных насаждений.

"В 2020 году лесовосстановление в крае запланировано на площади 76 тыс. га, в том числе силами арендаторов лесных участков - 66,9 тыс. га. Искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 8 тыс. га", - сообщили в Минлесхозе.

В министерстве уточнили, что лесничие начали работу в 14 районах края. В планах этого года работы по компенсационному лесовосстановлению. Теперь по закону компенсационные посадки будут производить все, кто вырубает леса, в том числе в ходе геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых, строительства линейных объектов.

Как сообщили ТАСС в Минлесхозе, в 2019 году в крае искусственное восстановление леса было проведено на 6,9 тыс. га.

"Сохранение лесов" - одна из 11 программ, предусмотренных нацпроектом "Экология". Всего на реализацию нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Сервис для подачи заявлений на прием в вуз онлайн заработает в июне
До конца апреля завершится работа по подключению вузов-пилотов к сервису "Поступление в вуз онлайн"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС