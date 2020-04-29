В Красноярском крае проведут искусственное восстановление 8 тыс. га леса

КРАСНОЯРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Искусственное лесовосстановление проведут по национальному проекту "Экология" в Красноярском крае на территории 8 тыс. га. Об этом в среду сообщили журналистам в министерстве лесного хозяйства региона.

Мероприятия по восстановлению лесов в крае проводятся в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", согласно которому к 2024 году в России должен быть обеспечен 100% баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных насаждений.

"В 2020 году лесовосстановление в крае запланировано на площади 76 тыс. га, в том числе силами арендаторов лесных участков - 66,9 тыс. га. Искусственное лесовосстановление будет проведено на площади 8 тыс. га", - сообщили в Минлесхозе.

В министерстве уточнили, что лесничие начали работу в 14 районах края. В планах этого года работы по компенсационному лесовосстановлению. Теперь по закону компенсационные посадки будут производить все, кто вырубает леса, в том числе в ходе геологического изучения недр и разработки месторождений полезных ископаемых, строительства линейных объектов.

Как сообщили ТАСС в Минлесхозе, в 2019 году в крае искусственное восстановление леса было проведено на 6,9 тыс. га.

"Сохранение лесов" - одна из 11 программ, предусмотренных нацпроектом "Экология". Всего на реализацию нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).