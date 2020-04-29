Строительство нового здания краевого онкодиспансера начнется на Ставрополье в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Строительство нового лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера в городе Ставрополе начнется в 2021 году. В мае власти намерены провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика, сообщил в среду во время прямой линии с жителями губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы изготовили проект, потратили на него около 130 млн рублей. Мы вошли в президентскую программу по строительству онкологических центров. На 2021 год нам выделяется порядка 600 млн рублей [из федерального бюджета на строительство центра]. Ситуация сложная, вы видите, что происходит [в связи с коронавирусом], но программа не отменена, мы в конце мая начнем торги по выбору подрядчика, который будет строить этот онкологический центр", - сказал он.

Ранее в краевом министерстве строительства и архитектуры сообщали, что площадь нового здания онкоцентра составит порядка 35 тыс. кв. м. Ввод нового корпуса позволит краевому диспансеру практически удвоить число принимаемых пациентов. "Этот корпус [будет предназначен для развития в крае] высокотехнологичной медицины именно в части онкологии", - отметил Владимиров.

В общей сложности в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в России до 2024 года, Ставропольский край планирует направить на развитие системы борьбы с онкологическими заболеваниями более 30 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов. Планируется полное переоснащение онкодиспансеров в Ставрополе и Пятигорске, создание на базе пяти медорганизаций центров амбулаторной помощи онкологическим больным.