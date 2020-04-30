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В Псковской области в этом году появятся первые приемные семьи для пенсионеров

Всего планируется организовать по одной приемной семье в 10 муниципальных образованиях региона

ПСКОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания в четверг приняли закон, позволяющий создавать в регионе приемные семьи для дееспособных пенсионеров и инвалидов. Первые такие семьи будут созданы в 2020 году в десяти муниципалитетах, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Тема повышения качества жизни пенсионеров и граждан с ограниченными возможностями здоровья для Псковской области крайне актуальна. По данным властей, каждый третий житель региона является пенсионером: на территории области зарегистрировано 210 тыс. пожилых людей, а общее число жителей составляет около 630 тыс. человек.

"Закон "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов в Псковской области" принят в четверг на сессии регионального парламента. В приемную семью могут быть приняты дееспособные одинокие или одиноко проживающие граждане пожилого возраста, имеющие право на получение страховой пенсии по старости. В 2020 году планируется организовать по одной приемной семье в десяти муниципальных образованиях региона", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Граждане, которые возьмут в свою семью пожилого человека, будут получать в месяц 5,6 тыс. рублей, что составляет 50% от регионального прожиточного минимума. По оценке властей, годовые затраты бюджета региона на выплату денежных вознаграждений оцениваются в 870 тыс. рублей.

"Принятый закон является частью пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, реализуемого в шести субъектах России. Это позволит повысить качество оказания услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, увеличить период их активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Мероприятия пилотного проекта являются составной частью федерального и регионального проектов "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" национального проекта "Демография", - отмечается в сообщении.

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РоссияПсковская область
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