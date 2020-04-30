{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Счетная палата видит риски неисполнения нацпроекта "Здравоохранение" из-за COVID-19

Это связано с массовым перепрофилированием больниц для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ видит риски неисполнения нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году из-за массового перепрофилирования больниц для борьбы с коронавирусом, заявила ТАСС замглавы контрольного ведомства Галина Изотова.

"Например, сейчас ряд федеральных учреждений, которые лечат пациентов с болезнями системы кровообращения, в соответствии с постановлением правительства должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19. В результате это может негативно отразиться на исполнении нацпроекта "Здравоохранение". Тем более, что даже до наступления пандемии почти половина его показателей (46,7%) в 2019 году остались не достигнуты", - сказала Изотова.

Она отметила, что Счетная палата следит за применяемыми властями мерами для борьбы с пандемией с самого начала распространения COVID-19 в России. "С самого начала распространения коронавируса в России Счетная палата ведет свой мониторинг развития ситуации и мер, применяемых для борьбы с пандемией", - подчеркнула замглавы ведомства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Псковской области в этом году появятся первые приемные семьи для пенсионеров
Всего планируется организовать по одной приемной семье в 10 муниципальных образованиях региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС