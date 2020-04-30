Счетная палата видит риски неисполнения нацпроекта "Здравоохранение" из-за COVID-19

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Счетная палата РФ видит риски неисполнения нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году из-за массового перепрофилирования больниц для борьбы с коронавирусом, заявила ТАСС замглавы контрольного ведомства Галина Изотова.

"Например, сейчас ряд федеральных учреждений, которые лечат пациентов с болезнями системы кровообращения, в соответствии с постановлением правительства должны быть перепрофилированы под пациентов с COVID-19. В результате это может негативно отразиться на исполнении нацпроекта "Здравоохранение". Тем более, что даже до наступления пандемии почти половина его показателей (46,7%) в 2019 году остались не достигнуты", - сказала Изотова.

Она отметила, что Счетная палата следит за применяемыми властями мерами для борьбы с пандемией с самого начала распространения COVID-19 в России. "С самого начала распространения коронавируса в России Счетная палата ведет свой мониторинг развития ситуации и мер, применяемых для борьбы с пандемией", - подчеркнула замглавы ведомства.